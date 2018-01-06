Белоруссия закроет генконсульство в Одессе не позднее 23 февраля

Минск, 6 января. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков подписал постановление о закрытии генерального консульства республики в Одессе, сообщает пресс-служба Совета министров.

В документе, опубликованном на официальном сайте Совета министров, сообщается, что генконсульство Белоруссии в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля 2018 года.

Причины закрытия дипучреждения не сообщаются.

Отметим, в декабре, как сообщал портал «URA.RU», Белоруссия проголосовала против украинского проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.

В документе Россия называлась «оккупирующей» державой, незаконно установившей свою юрисдикцию на полуострове.