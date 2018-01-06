Ростуризм предупредил туристов об опасности схода лавин в Италии

Рим, 6 января. Ростуризм призвал российских туристов, находящихся в Италии на новогодних каникулах, быть бдительными в связи с обильными снегопадами и сходом лавин в регионе. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«По данным генконсульства России в Милане, более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин», — отмечается в сообщении.

Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено в пятницу, 5 января. В данный момент ситуация постепенно приходит в норму. Однако опасность лавин сохраняется не только в Италии, но и в соседней Франции, говорится на сайте Ростуризма.

Данных о пострадавших или погибших в результате схода лавин в Италии пока не поступала. Ситуация остается под контролем российских консульских учреждений.