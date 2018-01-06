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Украина
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Общество
Американцы сравнили свой боевой вертолет «Апач» с российским «Аллигатором»
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    Американцы сравнили свой боевой вертолет «Апач» с российским «Аллигатором»

    9:15  6 Января 2018  /обновлено: 10:34  06 Января 2018
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    Американцы сравнили свой боевой вертолет «Апач» с российским «Аллигатором»
    Москва, 6 января. Американский портал сравнил боевые возможности двух вертолетов: российский «Аллигатор» и американский «Апач».

    Портал Facts Box на YouTube опубликовал видеоролик, в котором сравнил возможности AH-64 «Апач» и Ка-52 «Аллигатор». Как отмечается в видео, обе машины являются «самыми передовыми и смертоносными боевыми вертолетами в мире».

    Эксперты приходят к выводу, что «Аллигатор» превосходит американский вертолет в вопросе выживаемости и вооружения. В частности, подчеркивается, что Ка-52 является первым боевым вертолетом со спасательной системой катапультирования. Кроме того, «Аллигатор» может принять на борт ракеты управляемые ПТУР Штурм-ВУ с лазерной системой наведения, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего боя «Игла-В», а также неуправляемые ракеты «воздух-земля».

    «Апач», по мнению экспертов, превосходит российский «Аллигатор» по летным характеристикам: его дальность полета почти на 150 км больше, чем у Ка-52. 

    Отметим, что многие англоязычные пользователи отдали свое предпочтение именно российскому вертолету. «Оба вертолета замечательны, но мой любимый – Ка-52», — комментирует пользователь alpha tango. «Ну, я не думаю, что пилоты США были бы счастливы вступить в бой с Ка-52. Я считаю, что у русских несколько неприятных сюпризов…» — пишет TruthGuard.

    Американцы сравнили свой боевой вертолет «Апач» с российским «Аллигатором»

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #аллигатор #ка-52 #ah-64 #апач
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