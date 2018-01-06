Американцы сравнили свой боевой вертолет «Апач» с российским «Аллигатором»



Москва, 6 января. Американский портал сравнил боевые возможности двух вертолетов: российский «Аллигатор» и американский «Апач».

Портал Facts Box на YouTube опубликовал видеоролик, в котором сравнил возможности AH-64 «Апач» и Ка-52 «Аллигатор». Как отмечается в видео, обе машины являются «самыми передовыми и смертоносными боевыми вертолетами в мире».

Эксперты приходят к выводу, что «Аллигатор» превосходит американский вертолет в вопросе выживаемости и вооружения. В частности, подчеркивается, что Ка-52 является первым боевым вертолетом со спасательной системой катапультирования. Кроме того, «Аллигатор» может принять на борт ракеты управляемые ПТУР Штурм-ВУ с лазерной системой наведения, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего боя «Игла-В», а также неуправляемые ракеты «воздух-земля».

«Апач», по мнению экспертов, превосходит российский «Аллигатор» по летным характеристикам: его дальность полета почти на 150 км больше, чем у Ка-52.

Отметим, что многие англоязычные пользователи отдали свое предпочтение именно российскому вертолету. «Оба вертолета замечательны, но мой любимый – Ка-52», — комментирует пользователь alpha tango. «Ну, я не думаю, что пилоты США были бы счастливы вступить в бой с Ка-52. Я считаю, что у русских несколько неприятных сюпризов…» — пишет TruthGuard.