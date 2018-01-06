Сирия: советский флаг подняли над освобожденной Раккой

Москва, 6 января. Советский флаг над сирийским городом Ракка подняли представители «Международного союза свободы» (IFB). Они сделали это точь-в-точь как на знаменитом снимке 1945 года «Знамя Победы над рейхстагом», пишет британская газета The Morning Star.

В интервью изданию представители IFB пояснили, что воспринимают сирийскую Ракку как символ победы над «игиловским фашизмом» ( ИГ, ИГИЛ — международная террористическая организация «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России). Бойцы союза считают себя продолжателями дела коммунистов-освободителей, отмечается в статье.

Picture Story: A red flag over Raqqa https://t.co/0dla69f2RK pic.twitter.com/my0LsFGkdm — Morning Star (@M_Star_Online) January 2, 2018

Отметим, что «Международный союз свободы» объединяет уроженцев стран Европы и Ближнего Востока, которые являются сторонниками коммунизма.

В середине 2017 года «Сирийские демократические силы», которые поддерживала коалиция во главе США, объявили о полном очищении Ракки от боевиков «Исламского государства». Как заявлял официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, погибли тысячи мирных жителей Ракки, сам город был разрушен.

В частности, Конашенков сравнил сирийскую Ракку с Дрезденом 1945 года, стертого с лица земли англо-американскими бомбардировщиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.