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Жители Канады подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone
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    Жители Канады подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

    8:59  6 Января 2018  /обновлено: 8:59  06 Января 2018
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    Жители Канады подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

    Оттава, 6 января. Коллективный иск подан в суд канадской провинции Квебек после сообщений о том, что компания Apple намеренно замедляла работы старых моделей iPhone.

    Как сообщает Global News, в суд обратились две юридические фирмы LPC Avocats и Renno Vathilakis Avocats. По мнению юристов, предлагаемые Apple в Канаде условия гарантийного обслуживания менее выгодны для потребителей, чем предусмотренные местным законодательством, а следовательно наносят ущерб покупателям.

    В декабре Apple подтвердила, что намеренно внесла в операционную систему iOS изменения, которые замедляют выполнение ряда задач на старых версиях iPhone, если на это не хватает ресурсов. 

    Жители Канады подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

    В компании данное решение объяснили заботой о пользователях: они якобы пытаются таким образом сохранить работоспособность аккумуляторов смартфонов, которые со временем теряют мощность и могут, например, даже выключаться на холоде.

    Позднее в корпорации принесли извинения и пообещали не допускать этого в будущем. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #суд #apple #iphone
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