Жители Канады подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

Оттава, 6 января. Коллективный иск подан в суд канадской провинции Квебек после сообщений о том, что компания Apple намеренно замедляла работы старых моделей iPhone.

Как сообщает Global News, в суд обратились две юридические фирмы LPC Avocats и Renno Vathilakis Avocats. По мнению юристов, предлагаемые Apple в Канаде условия гарантийного обслуживания менее выгодны для потребителей, чем предусмотренные местным законодательством, а следовательно наносят ущерб покупателям.

В декабре Apple подтвердила, что намеренно внесла в операционную систему iOS изменения, которые замедляют выполнение ряда задач на старых версиях iPhone, если на это не хватает ресурсов.

В компании данное решение объяснили заботой о пользователях: они якобы пытаются таким образом сохранить работоспособность аккумуляторов смартфонов, которые со временем теряют мощность и могут, например, даже выключаться на холоде.

Позднее в корпорации принесли извинения и пообещали не допускать этого в будущем.