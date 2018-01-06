Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на первый этап строительства стены на границе с Мексикой
Вашингтон, 6 января. Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса 18 млрд долларов на первую стадию строительства стены вдоль границы с Мексикой.
Как сообщает The Washington Post, администрация впервые представила детальный финансовый план проекта. Если намеченные планы строительства стены будут успешно реализованы, к 2027 году сооружение длиной в три тысячи километров будет наполовину оборудовано физическими укреплениями.
Подчеркивается, что озвученная сумма в 18 млрд долларов является лишь частью затрат на проект. Ожидается, что 8 млрд из этих средств будут потрачены на найм дополнительных сотрудников пограничных служб, 5 млрд — на технологии и около 1 млрд долларов — на строительство новых дорог.
Trump requests $18 billion from lawmakers for border wall, indicating U.S. taxpayers would fund it for the foreseeable future https://t.co/0KshC84UHu— Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2018