Порошенко поздравил Героя Украины, сдавшего стратегические высоты в Донбассе 

Киев, 6 января. Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter поздравил командира батальона 95-й бригады ВСУ с военными достижениями, среди которых оборона Саур-Могилы.

«Приветствую командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием», — написал Порошенко, подчеркнув, что именно под руководством Герасименко «удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-Могилу и гору Карачун».

Напомним, курган в Шахтерском районе Донецкой области Саур-Могила был взят ВСУ в августе 2014 года. Тогда украинские войска понесли большие потери. Территория находилась под контролем киевских силовиков всего около двух недель, а после ее сдали обратно ополченцам в ходе наступления, замкнувшего Иловайский котел.