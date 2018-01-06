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Политика
Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
Украина
Порошенко поздравил Героя Украины, сдавшего стратегические высоты в Донбассе 
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    Порошенко поздравил Героя Украины, сдавшего стратегические высоты в Донбассе 

    8:34  6 Января 2018  /обновлено: 8:34  06 Января 2018
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    Порошенко поздравил Героя Украины, сдавшего стратегические высоты в Донбассе 

    Киев, 6 января. Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter поздравил командира батальона 95-й бригады ВСУ с военными достижениями, среди которых оборона Саур-Могилы. 

    «Приветствую командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием», — написал Порошенко, подчеркнув, что именно под руководством Герасименко «удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-Могилу и гору Карачун». 

    Порошенко поздравил Героя Украины, сдавшего стратегические высоты в Донбассе 

    Напомним, курган в Шахтерском районе Донецкой области Саур-Могила был взят ВСУ в августе 2014 года. Тогда украинские войска понесли большие потери. Территория находилась под контролем киевских силовиков всего около двух недель, а после ее сдали обратно ополченцам в ходе наступления, замкнувшего Иловайский котел.

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #порошенко
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