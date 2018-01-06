Пентагон опубликовал видео перехвата российских Су-30 истребителями США на Балтике

Вашингтон, 6 января. Пентагон опубликовал видео двух эпизодов сопровождения российских Су-30 истребителями США в международном воздушном пространстве над Балтикой.

По данным военного ведомства Соединенных Штатов, истребители эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США 23 ноября 2017 года сопроводили два российских самолета Су-30. Второй раз для сопровождения двух российских Су-30 американские F-15 поднимались 13 декабря прошлого года.

Оба инцидента произошли в международном воздушном пространстве недалеко от Балтийского региона. Решения о сопровождении российских самолетов в военном ведомстве США объяснили отсутствием у российских самолетов «заранее согласованных полетных планов».

Как сообщает телеканал «360», сами США в конце ноября 2017 года жаловались на «небезопасный» перехват патрульного противолодочного самолета P8A Poseidon российским Су-30 в небе над Черным Морем. В Пентагоне заявили, что самолет находился в международном воздушном пространстве и «ничего не сделал», чтобы спровоцировать «небезопасный» перехват.