Донбасс: ВСУ четыре раза нарушили режим тишины в ДНР

Донецк, 6 января. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили журналистам в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По словам представителя оперативного командования, киевские силовики за сутки четыре раза нарушили режим тишины. Под огонь ВСУ попали районы населенных пунктов Ленинское и Зайцево. Украинские войска применяли при обстрелах минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к праздникам с 23 декабря. Однако договоренности за это время неоднократно нарушались.

В пятницу сообщалось, что освобожденный из украинского плена уроженец Димитрова, являющийся сторонником ДНР, сообщил, что СБУ предлагала ему совершить теракт на Донецком металлургическом заводе. По его словам, обратившийся к нему с данной просьбой полковник СБУ пообещал за взрыв присвоить звание Героя Украины.