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Политика
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Украина
Украинский политолог рассказал, как Украина помогает продвигать «Северный поток-2»
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    Украинский политолог рассказал, как Украина помогает продвигать «Северный поток-2»

    7:56  6 Января 2018  /обновлено: 7:56  06 Января 2018
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    Украинский политолог рассказал, как Украина помогает продвигать «Северный поток-2»

    Киев, 6 января. Украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что чиновники Украины внезапно помогли «Газпрому» продвинуть в Европе газовый проект «Северный поток-2».

    В своем авторском блоге на YouTube политолог прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака о возможности подрыва российского газопровода в Европу. По мнению чиновника, это позволило бы «перекрыть» поставки газа из России в Европу. 

    По словам Романенко, такие заявления играют на руку России, поскольку Грымчак лишь в очередной раз продемонстрировал миру неустойчивость Украины в качестве газового транзитера. Политик практически подтвердил то, что Москва постоянно доказывает Брюсселю: что проблемы Киева и Москвы в любой момент могут стать сложностями Европы. Именно поэтому «Газпром» призывает европейских партнеров построить обходные газопроводы.

    Украинский политолог рассказал, как Украина помогает продвигать «Северный поток-2»

    «Зачем доказывать Европе, что пусть через Украину чреват рисками в тот момент, когда наши союзники в ЕС пытаются сорвать строительство «Северного потока-2», — написал в Facebook Романенко, назвав заявление Грымчака «мощным козырем» в руках тех, кто продвигает строительство «Северного потока-2».

    В завершение политолог выразил разочарование и отметил, что иногда нужно просто помолчать и не выносить тему на всеобщее обсуждение.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #северный поток-2
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