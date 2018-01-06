На украинском телевидении признали страну «несостоявшимся государством»

Киев, 6 января. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Украину дрейфующим между США и Россией «несостоявшимся государством», которое не может выйти на путь развития. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

«Мы сегодня пока несостоявшееся государство, несостоявшееся, подчеркиваю, государство. Мы на пути к состоявшемуся, но путь, что-то, все время становится длиннее», — заявил Гордон.

Журналист отметил, что Украина не может «вырулить сама», поэтому ей надо выбрать «куда дрейфовать». В качестве альтернативных направлений Гордон предложил Россию и США.

По мнению журналиста, Украина обладает хорошим геополитическим положением, поэтому за страну идет борьба.

«За нас борьба идет, потому что мы очень хорошо географически лежим. Не стоим пока — лежим», — заключил Дмитрий Гордон.

Напомним, раннее портал URA.ru сообщил, что президент Украины Петр Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией. По мнению украинского лидера, «окончательное прощай» России Украина сказала, добившись безвизового режима с Евросоюзом.