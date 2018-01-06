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Политика
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Украина
На украинском телевидении признали страну «несостоявшимся государством»
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    На украинском телевидении признали страну «несостоявшимся государством»

    7:44  6 Января 2018  /обновлено: 7:44  06 Января 2018
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    На украинском телевидении признали страну «несостоявшимся государством»

    Киев, 6 января. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Украину дрейфующим между США и Россией «несостоявшимся государством», которое не может выйти на путь развития. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

    «Мы сегодня пока несостоявшееся государство, несостоявшееся, подчеркиваю, государство. Мы на пути к состоявшемуся, но путь, что-то, все время становится длиннее», — заявил Гордон.

    Журналист отметил, что Украина не может «вырулить сама», поэтому ей надо выбрать «куда дрейфовать». В качестве альтернативных направлений Гордон предложил Россию и США.

    По мнению журналиста, Украина обладает хорошим геополитическим положением, поэтому за страну идет борьба.

    «За нас борьба идет, потому что мы очень хорошо географически лежим. Не стоим пока — лежим», — заключил Дмитрий Гордон.

    Напомним, раннее портал URA.ru сообщил, что президент Украины Петр Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией. По мнению украинского лидера, «окончательное прощай» России Украина сказала, добившись безвизового режима с Евросоюзом.

    Автор: Виталий Малясев
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