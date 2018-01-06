Тиллерсон надеется достичь с Россией прогресса по Украине

Вашингтон, 6 января. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется найти взаимопонимание с Москвой по вопросу урегулирования ситуации на Украине, ориентируясь на сотрудничество России и США по Сирии. Об этом Тиллерсон заявил в интервью CNN.

«Мы должны достичь прогресса по Украине, как мы добились этого по Сирии, что способствует полному уничтожению ИГ1 («Исламское государство»1, запрещенная в РФ террористическая группировка)», — заявил госсекретарь.

Тиллерсон также отметил, что Украина стала «камнем преткновения» для выстраивания отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 декабря, Тиллерсон попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

1 Организация запрещена на территории РФ.