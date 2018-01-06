Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто

Оттава, 6 января. В международном аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто столкнулись два самолета, пассажиры одного из воздушных судов были эвакуированы. Об этом в серввисе микроблогов Twitter сообщает руководство воздушной гавани.

Столкновение самолетов авиакомпаний WestJet и Sunwing произошло у третьего терминала аэропорта на подъезде к пассажирскому рукаву. Направлявшийся в Канкун Boeing 737-800 авиакомпании WestJet врезался в другой самолет. В момент столкновения в воздушном судне находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. О типе самолета авиакомпании Sunwing не сообщается, в момент столкновения на его борту не было пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее о трагическом происшествии в аэропорту Киттиля в Финляндии сообщил «Ридус». По данным издания, пилота частного самолета Gulfstream G150 убило внезапно открывшейся дверью.