Volvo Дэвида Боуи продали за рекордную сумму

Берн, 6 января. Раритетный Volvo 262C, принадлежавший легендарному британскому певцу Девиду Боуи, продали в Швейцарии за рекордную для модели цену в 216 тыс. долларов (около 12 млн рублей).

Автомобили собирали в итальянском ателье Bertone на основе Volvo 200. Данная модель стала первым для шведов люксовым купе.

Боуи ездил на выпущенном в 1981 году Volvo 262C до 1998 года, сообщает «Телеканал 360».

Дэвид Боуи скончался в 2016 году после борьбы с раком печени. Его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса-2017, поскольку 19 альбомов певца вошли в большое количество чартов одновременно.

Прах Боуи развеяли на популярном фестивале Burning Man, который прошел в пустыне Блэк-Рок на территории американского штата Невада.