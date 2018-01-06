Пентагон представит новую военную стратегию США 19 января

Вашингтон, 6 января. Американская администрация опубликует национальную военную стратегию США 19 января. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава военного ведомства Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

«Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января», — заявил министр обороны США.

В принятой при бывшем президенте Бараке Обаме национальной военной стратегии говорилось о пяти основных угрозах. К ним были отнесены Россия, Иран, КНДР и применяющие насилие экстремистские организации.

Напомним, в декабре минувшего года в Вашингтоне приняли стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает портал URA.ru. Россия и Китай в ней названы «ревизионистскими авторитарными державами», которые «бросают вызов мощи, влиянию и интересам США, пытаются размыть американскую безопасность и процветание».