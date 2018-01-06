Туристы из Германии устремились в Россию

Берлин, 6 января. В 2017 году граждане Германии совершили рекордное число учебных поездок в Россию, новый рекорд немцы могут установить уже в 2018 году. Об этом со ссылкой на материал Sddeutsche Zeitung сообщает RT.

По данным издания, занимающиеся организаций учебных поездок фирмы отчитались о «рекордном числе туристов» в 2017 году. Среди наиболее популярных направлений представители компаний называют Италию, Испанию, Грецию и Россию. При этом туристы едут «посетить не только церкви, но и узнать народ и культуру», забыв о ситуации в Донбассе и вопросе Крыма.

Еще больший интерес к России эксперты ждут в 2018 году. Наиболее популярным местом немецких туристов станет Санкт-Петербург.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что Ростуризм разрешил туроператорам без ограничений формировать туры в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.