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Украина
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Общество
Власти Эстонии собираются частично снести советский мемориал Маарьямяэ
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    Власти Эстонии собираются частично снести советский мемориал Маарьямяэ

    6:02  6 Января 2018  /обновлено: 6:02  06 Января 2018
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    Власти Эстонии собираются частично снести советский мемориал Маарьямяэ

    Таллин, 6 января. Из-за угрозы разрушения в столице Эстонии могут снести часть установленного в честь павших за советскую власть мемориала Маарьямяэ. Об этом заявил глава эстонского Минюста Урмас Рейнсалу.

    «Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил в интервью эстонскому радио Рейнсалу.

    По словам министра, ранее по заказу Минюста Эстонии было проведено исследование. Согласно его выводам, для того чтобы провести реконструкцию и сделать мемориал безопасным может потребоваться до миллиона евро.

    Также Рейнсалу заявил, что мемориал и художественные объекты вокруг него не внесены в регистр памятников, и для него «в них нет святыни».

    Автор: Виталий Малясев
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    #эстония #мемориал #советскиепамятники
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