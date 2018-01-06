Власти Эстонии собираются частично снести советский мемориал Маарьямяэ

Таллин, 6 января. Из-за угрозы разрушения в столице Эстонии могут снести часть установленного в честь павших за советскую власть мемориала Маарьямяэ. Об этом заявил глава эстонского Минюста Урмас Рейнсалу.

«Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил в интервью эстонскому радио Рейнсалу.

По словам министра, ранее по заказу Минюста Эстонии было проведено исследование. Согласно его выводам, для того чтобы провести реконструкцию и сделать мемориал безопасным может потребоваться до миллиона евро.

Также Рейнсалу заявил, что мемориал и художественные объекты вокруг него не внесены в регистр памятников, и для него «в них нет святыни».