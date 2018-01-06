Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Тегерана

Нью-Йорк, 6 января. Проведенное по инициативе США заседание по протестам в Иране выходит за рамки полномочий Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Голямали Хошру.

Заявление дипломата прозвучало на созванном по инициативе США заседании Совбеза ООН, на котором рассматривались протесты в Иране.

«К сожалению, несмотря на сопротивление со стороны некоторых членов, СБ позволил США использовать эту площадку в своих целях и провести это заседание, выходящее за рамки полномочий этого органа», — заявил представитель Ирана.

По словам Хошру, проведение заседания свидетельствует о невыполнении Совбезом ООН своих реальных функций.

Дипломат подчеркнул, что внутренние проблемы Ирана, которые руководство страны решает, соблюдая права и свободы граждан, не могут быть предметом для обсуждения в СБ ООН. Хошру отметил, что, пытаясь повлиять на «исключительно внутренние дела» Исламской Республики, США злоупотребляют полномочиями члена Совбеза организации.

Также постпред Ирана при ООН заявил, что призывы к протестам распространялись из-за рубежа. Обвинения Вашингтона в жестоком подавлении беспорядков Хошру назвал двуличием, напомнив жесткие действия полиции по отношению к участникам движения Occupy Wall Street в 2011 году.

