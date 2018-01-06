WhatsApp перестанет работать на некоторых устаревших смартфонах

Вашингтон, 6 января. С начала текущего года на некоторых смартфонах с устаревшей операционной системой будет постепенно отключен популярный мессенджер WhatsApp .

Мессенджер не будет работать на устройствах с ОС Windows 8.0 и старше, BlackBerry 10 и BlackBerry OS. Разработчики сообщают, что отключение будет проводиться постепенно до тех пор, пока WhatsApp не перестанет работать на всех непопулярных смартфонах.

Кроме того, мессенджер не будет поддерживать платформу Nokia S40, а в 2020 году WhatsApp отключат на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и более ранними версиями Android.

Ранее телеканал «360» сообщил, что истории Instagram могут стать доступными в мессенджере WhatsApp. По мнению разработчиков, интеграция позволит увеличить количество просмотров в социальной сети и сделает более популярными «статусы» в мессенджере.