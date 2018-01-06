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Тиллерсон заявил о планах США изменить ядерную сделку с Ираном
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    Тиллерсон заявил о планах США изменить ядерную сделку с Ираном

    5:06  6 Января 2018  /обновлено: 5:06  06 Января 2018
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    Тиллерсон заявил о планах США изменить ядерную сделку с Ираном

    Вашингтон, 6 января. Администрация президента США намерена выполнить обещание Дональда Трампа о внесении изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом со ссылкой на главу Госдепартамента Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона сообщают западные СМИ.

    «Президент сказал, что он собирается либо исправить его, либо отменить. Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его», — заявил Тиллерсон.

    Госсекретарь заявил, что представители президентской администрации проводят работу с ключевыми конгрессменами по законодательным вопросам, чтобы США остались в соглашении. Необходимые изменения могут быть внесены в законодательство уже на следующей неделе.

    Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в подрыве ядерной сделки с Ираном и в злоупотреблении площадкой Организации Объединенных Наций.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #трамп #иран #госдеп #тиллерсон #ядерная сделка
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