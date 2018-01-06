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Трамп обвинил Клинтон в сговоре с РФ и ФБР
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    Трамп обвинил Клинтон в сговоре с РФ и ФБР

    4:31  6 Января 2018  /обновлено: 4:31  06 Января 2018
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    Трамп обвинил Клинтон в сговоре с РФ и ФБР

    Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего кандидата в президенты от Демократической партии и экс-госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

     «Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией  — полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая «липовая» книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам», — написал президент США.

    Негодование Трампа вызвала вышедшая накануне книга Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

    После публикации книги Дональд Трамп поручил полностью запретить ее автору доступ в Белый дом, сообщает телеканал «360». По словам президента США, в книге полно недостоверной информации, искажений и «источников, которых не существует».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #клинтон #трамп #фбр #сговор #книга
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