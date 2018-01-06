Трамп обвинил Клинтон в сговоре с РФ и ФБР

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего кандидата в президенты от Демократической партии и экс-госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

«Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая «липовая» книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам», — написал президент США.

Негодование Трампа вызвала вышедшая накануне книга Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

После публикации книги Дональд Трамп поручил полностью запретить ее автору доступ в Белый дом, сообщает телеканал «360». По словам президента США, в книге полно недостоверной информации, искажений и «источников, которых не существует».