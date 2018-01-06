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В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров
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    В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров

    4:08  6 Января 2018  /обновлено: 4:08  06 Января 2018
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    В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров

    Вашингтон, 6 января. Администрация сервиса микроблогов Twitter отказалась блокировать учетные записи «мировых лидеров», так как это лишит пользователей доступа к информации. Соответствующее заявление руководство компании опубликовало в ответ на требование заблокировать учетную запись угрожавшего Северной Корее ядерным оружием президента США Дональда Трампа.

    «Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление его спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которая должна быть доступна для просмотра и обсуждения», — говорится в сообщении.

    По мнению администрации сервиса, блокировка учетных записей мировых лидеров не заставит их «замолчать», но затруднит ведение дискуссии об их высказываниях и поступках.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что президент США Дональд Трамп написал в микроблоге в сервисе Twitter о своей «ядерной кнопке» и попросил донести эту информацию до лидера КНДР Ким Чен Ына.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #twitter #блокировка
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