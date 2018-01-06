Тиллерсон рассказал о необходимости более продуктивных отношений с Россией

Нью-Йорк, 6 января. Отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть более продуктивными, чем сейчас. Такое мнение в интервью телеканалу CNN высказал глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что минувший год был тяжелым для отношений России и Соединенных Штатов. Тиллерсон напомнил, что о необходимости более продуктивных отношений между двумя странами ранее заявлял и он сам, и президент США Дональд Трамп.

«Я ясно говорил, президент ясно говорил, что две наши страны должны иметь более продуктивные отношения. Сейчас они очень натянутые по причинам, которые, как я считаю, американцы хорошо понимают», — заявил глава Госдепа.

Тиллерсон отметил, что Россия и США нашли «сферы сотрудничества» в Сирии, и это привело к «почти полному» поражению террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в ближневосточной стране.

Также глава Госдепа заявил, что во время встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщал коллеге, что должна сделать Москва для улучшения отношений с Вашингтоном. «Краеугольным камнем» Тиллерсон назвал «прогресс на Украине».

1 Организация запрещена на территории РФ.