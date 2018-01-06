Небензя предположил, что у США аллергия на Иран

Нью-Йорк, 6 января. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что у Вашингтона аллергия на Иран, которая мешает США увидеть реальную ситуацию в Иране. Соответствующее мнение дипломат высказал на созванном США заседании Совбеза организации.

Российская делегация указала на недопустимость включения «сугубо внутриполитических сюжетов» в повестку Совета Безопасности ООН под «надуманными предлогами» и заметила, что ситуация в Иране нормализовалась.

Небензя подчеркнул, что за нормализацию внутриполитической ситуации в стране следует поблагодарить США. Так как из-за их «поощрительных и побудительных месседжей» к иранскому народу произошла консолидация общества.

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», — цитирует постпреда России при ООН РИА Новости.

Напомним, беспорядки в Иране начались 28 декабря минувшего года. По мнению ряда экспертов, протесты могли быть инспирированы США, о чем косвенно свидетельствует высказываемая Вашингтоном поддержка участникам беспорядков. Тем не менее, по сообщению командующего Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Али Джаафари, акции протеста в Иране закончились без успеха для демонстрантов.