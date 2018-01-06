Стало известно, почему «Грузинский легион» покинул ВСУ

Москва, 6 января. «Грузинский легион» вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины из-за некомпетентности командования. Об этом сообщает портал iReactor.

По данным издания, помимо некомпетентности командования в лице Алексея Майстренко, к выходу из ВСУ «Грузинский легион» подтолкнули «противозаконные приказы».

Также сообщается, что подразделение покинуло Вооруженные силы Украины еще 20 декабря 2017 года. Командование бригады пыталось депортировать находившихся в госпитале членов «Грузинского легиона», которые могли бы рассказать о «незаконных приказах». У участников формирования отняли личные вещи, амуницию и транспорт.