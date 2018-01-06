Постпред США при ООН Хейли заявила, что Иран «взяли на карандаш»

ООН, 6 января. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что «мир» следит за действиями Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

«Иранский режим сейчас «взят на карандаш»: мир будет смотреть за тем, что вы делаете», заключила Хейли.

Следует отметить, что заседанию предшествовали предварительные консультации по иранскому вопросу, состоявшиеся по инициативе России.

Накануне постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подверг критике инициативу США провести экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана. По мнению российского дипломата, своими действиями Вашингтон подрывает доверие к ООН как организации, на которую возложено обеспечение мира и безопасности.

Небензя также заподозрил, что представители Соединенных Штатов страдают «аллергией» на Иран.