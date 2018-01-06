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Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 американскими истребителями
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    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 американскими истребителями

    2:58  6 Января 2018  /обновлено: 2:58  06 Января 2018
    1861

    Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 американскими истребителями

    Москва, 6 января. Пентагон опубликовал видео, на котором истребители США сопровождают российские самолеты в небе над Балтийским морем.

    На видео показаны два эпизода с сопровождением российских самолетов, которые произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года и процесс поднятия по тревоге летчиков в 2014 году. По данным американского военного ведомства, в обоих случаях истребители поднимали для перехвата российских Су-30, так как они «не передали коды» авиадиспетчерам и «не подавали план полетов».

    Между тем, самолеты ВВС США регулярно совершают разведывательные полеты у российских границ. Всего за несколько дней 2018 года зафиксировано три таких полета. По сообщению «Интерфакса», 5 января разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным DUNK08 вылетел с расположенной на территории Великобритании военной базы в Милденхолл и направился к Калининградской области. Самолет пролетел над Нидерландами, Германией и Польшей и в течение нескольких часов курсировал у российского побережья.

    Разведку у сухопутной границы Калининградской области со стороны Польши вел 4 января другой самолет ВВС США. Многочасовой разведывательный полет вблизи крымского побережья 1 января провел взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168436.

    Автор: Виталий Малясев
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