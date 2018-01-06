Макрон заявил, что хочет содействовать политическому урегулированию в Сирии

Париж, 6 января. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен содействовать процессу мирного урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Макрон отметил, что сирийская тематика занимала ключевое место в ходе переговоров с президентом Турции.

«Я хотел бы, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы принести полезное и долгосрочное решение для Сирии», — сказал Макрон.

Он также выразил мнение, переговоры в Астане являются важным, но недостаточным механизмом для разрешения конфликта в САР.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что право решать будущее стран принадлежит исключительно народу Сирии.

Накануне сообщалось о возвращении домой группы сирийских беженцев.