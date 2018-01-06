Сирия: САА освободила несколько населенных пунктов на юге Идлиба

Дамаск, 6 января. Части Сирийской арабской армии (САА) при поддержке авиации ВВС Сирии продолжают наступление на позиции боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в южной части провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Muraselon.

По данным издания, бойцы элитного подразделения «Силы тигра» освободили четыре деревни в южной части провинции Идлиб.

Наступление в Идлибе продолжается уже несколько дней. Ранее сообщалось, что к террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» прибыло подкрепление. Тем не менее боевикам не удается сдержать натиск правительственных войск и остановить продвижение САА.