Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

ООН, 6 января. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в злоупотреблении площадкой ООН. Об этом сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные действия Вашингтона подрывают авторитет организации.

«Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», — заключил Небензя.

Российский дипломат добавил, что Соединенные Штаты подрывают ядерную сделку с Ираном. По его мнению, Вашингтон стремится к подрыву урегулирования вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, указывает РИА Новости.

Накануне сообщалось об экстренном заседании Совбеза ООН по Ирану, созванном по инициативе США.