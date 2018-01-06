Коллеги прокомментировали смерть врача-телеведущей Чукаевой

Москва, 6 января. Коллеги скончавшейся накануне врача-телеведущей Ирины Чукаевой прокомментировали ее смерть. Об этом сообщает ТАСС.

Главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента здравоохранения города Москвы, врач-кардиолог Нана Погосова призналась, что новость об уходе Чукаевой ее поразила.

«Вы меня ошарашили этой новостью. Она была очень открытым, доброжелательным человеком, профессионалом. У нее прекрасные ученики. Она — обаятельнейшая, красивейшая женщина. Как жаль», — сказала Погосова.

О смерти Заслуженного врача России Ирины Чукаевой сообщалось накануне. По имеющимся данным, к летальному исходу привели осложнения после пневмонии. Врач была известна широкому кругу зрителей благодаря программе «Студия «Здоровье».