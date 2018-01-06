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Пенсионерам с 1 января проиндексировали пенсии на 7,8%
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    Пенсионерам с 1 января проиндексировали пенсии на 7,8%

    1:05  6 Января 2018  /обновлено: 1:05  06 Января 2018
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    Пенсионерам с 1 января проиндексировали пенсии на 7,8%

    Москва, 6 января. Неработающим российским пенсионерам проиндексировали пенсии на 7,8% с 1-го января 2018-го года. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что повышение разделено на два этапа. В рамках первого этапа индексация составила 3,7%, на второй стадии — 4,1%.

    Следует отметить, что, помимо пожилых людей, на социальные выплаты отныне смогут рассчитывать и малоимущие граждане.

    Кроме того, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о начислении малоимущим семьям при рождении ребенка дополнительного пособия в размере 11 143 рубля.

    Ранее сообщалось также об индексации военных пенсий. Средняя военная пенсия составила теперь 24,5 тысяч рублей. Уточняется, что изменения затронули около 2, 6 миллиона военных пенсионеров. Индексация была проведена во исполнение соответствующего указа Владимира Путина.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #пенсии #индексаия
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