Пенсионерам с 1 января проиндексировали пенсии на 7,8%

Москва, 6 января. Неработающим российским пенсионерам проиндексировали пенсии на 7,8% с 1-го января 2018-го года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что повышение разделено на два этапа. В рамках первого этапа индексация составила 3,7%, на второй стадии — 4,1%.

Следует отметить, что, помимо пожилых людей, на социальные выплаты отныне смогут рассчитывать и малоимущие граждане.

Кроме того, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о начислении малоимущим семьям при рождении ребенка дополнительного пособия в размере 11 143 рубля.

Ранее сообщалось также об индексации военных пенсий. Средняя военная пенсия составила теперь 24,5 тысяч рублей. Уточняется, что изменения затронули около 2, 6 миллиона военных пенсионеров. Индексация была проведена во исполнение соответствующего указа Владимира Путина.