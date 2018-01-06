СБУ вызвала Саакашвили на допрос

Киев, 6 января. Служба безопасности Украины вызвала на допрос бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

По его словам, Саакашвили готов явиться на допрос при условии надлежащего оформления всех процессуальных документов и соблюдения требований законодательства.

Следует отметить, что СБУ не впервые вызывает на допрос экс-губернатора Одесской области. Сначала адвокаты Саакашвили заявили о невозможности явки подзащитного из-за заседания Апелляционного суда города Киев по делу об избрании политику меры пресечения.

В следующий раз адвокаты экс-президента Грузии аргументировали свою позицию нарушениями процессуального законодательства органами досудебного следствия.

Накануне в Верховной раде Украины заявили о возможности «безотлагательной депортации» Михаила Саакашвили.