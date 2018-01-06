Порошенко «заработал» на государственных закупках около миллиона долларов

Киев, 6 января. Компании, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, заключили контракты на сумме 29,3 миллиона гривен (более одного миллиона долларов США) по результатам государственных закупок на протяжении минувшего года. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на систему ProZorro.

Наиболее крупную сделку удалось заключить «Кузнице на Рыбальском» (бывшая Ленинская кузня). Цена договора составила 14,4 миллиона гривен. Предприятие выиграло конкурс на выполнение ремонта фрегата «Гетьман Сагайдачный».

«Украина.ру» напоминает, что, вопреки предвыборным обещаниям, Порошенко не продал свой бизнес.

Накануне Петр Порошенко заявил о достигнутой Украиной «энергетической независимости» от России. Свой оптимизм украинский лидер объяснил недавно принятым решением Стокгольмского арбитража, разрешившего газовый спор Москвы и Киева. В «Газпроме» отметили, что арбитраж удовлетворил большую часть требований компании, — напоминает Ura.ru.