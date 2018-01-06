Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» перед ралли «Дакар»: Приятнее бороться с сильными соперниками. ФАН-ТВ

6 января из столицы Перу Лимы команда «КАМАЗ-Мастер» отправится на ралли-марафон «Дакар – 2018». Путь длиной 9000 километров пролегает до аргентинской Кордобы. На этот маршрут 14-кратный победитель супермарафона выставит четыре экипажа. Гонка обещает быть особенной. «Дакар» будет 40-м по счету, а российская команда в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. О том, чего ждут наши гонщики от нового старта сезона, ФАН-ТВ рассказал пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников.

– Дмитрий, чего вы ожидаете от маршрута, каким он будет?

– В этом году юбилейный выпуск, и организаторы готовят что-то особенное. Я думаю, не все сюрпризы они раскрывают и обещают самый длинный спецучасток через дюны в истории «Дакара». Поэтому будет интересна именно песчаная перуанская часть. И сложность будет в том, что со второго дня будем подниматься… Выше и выше будет высота. То есть, это будет сложнее и для двигателя, и для экипажей. Боливия – это уже, как правило, вся середина гонки, там традиционно тоже будут высотные дюны.

– В высокогорьях Боливии, наверное, очень непросто следить за работой двигателя, это, наверное, все равно, что следить за двигателем самолета?

– На самом деле, так и есть. Иногда даже не совсем бываешь готов к такому поведению двигателя, потому что к нему нужно внимательно прислушиваться, чувствовать его и как можно быстрее адаптировать. Но это, честно говоря, испытание и для людей, и для двигателей. Поэтому будем надеяться, что на нашем автомобиле, у которого как раз новый двигатель, все сложится хорошо.

– Все уже привыкли к тому, что вы регулярно испытываете целый ряд новинок на ваших спортивных грузовиках. Чем будете удивлять в этот раз?

– Наш экипаж продолжает выступать на новом двигателе, безусловно, это наша главная новинка и наше будущее. Будем стараться довести машину без остановок, это наша главная задача именно с нашим автомобилем. Двигатель шестицилиндровый, объем 13 литров. С этого и следующего года мы будет обязаны перейти уже полностью на эти моторы.

– Но пока с ним будет только один грузовик.

– Да, к сожалению, мы смогли подготовить только один на «Дакар», и в этом году мы, скорее всего, будем представлены уже на двух или трех грузовиках с таким двигателем на «Шелковом пути».

– Как работа по установке этого двигателя, насколько это был сложный процесс, как вы вообще привыкали к этой машине?

– Работа началась напряженная с начала прошлого года, и могу сказать, что выходных было крайне мало, и вплоть до «Шелкового пути» была буквально одна тренировка, один тренировочный сбор. Поначалу не все было гладко, я переживал, что все-таки будут проблемы, и боялся, что какие-то детские болячки могут вылезти, все-таки для ралли-марафонов требуются длительные испытания. Привыкал уже, можно сказать, во время гонки «Шелковый путь». Если предыдущий двигатель лучше, если сказать на спортивном языке, подхватывать с нижних оборотов, то здесь ситуация иная, обороты нужны более высокие. Приходится меньше сбрасывать газ, и приходится где-то подумать, немного менять стиль пилотирования. Я даже сам был удивлен, на самом деле, что мы уже очень сильно продвинулись – за такой короткий период мы смогли выставить двигатель на «Дакар», потому что всё участие команды, на самом деле, было под вопросом в начале позапрошлого года, потому что не было уверенности, что мы сможем подготовить двигатель. На нашем примере можно сказать, что в России можно сделать всё. Как бы у нас всегда ни говорили, что наш автопром – он не на том уровне, как мировые производители, но мы продолжаем доказывать, что все возможно, нужно просто стремиться к своей цели.

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– В гонке «Дакар» вы уже 14-кратные победители, страсть к победе еще не остыла?

– Конечно, не остыла. В моей личной карьере не было победы на «Дакаре», поэтому я считаю, что мотивации достаточно, и поэтому мы будем бороться за самые высокие места, которые, возможно, будут.

– А появились среди конкурентов новые имена? Как складываются ваши отношения на трассе?

– Не скажу, что есть какие-то новые имена, но я бы осторожно относился к новичкам, может быть, к тем, кто был где-то в тени. Может быть все что угодно, и может быть та темная лошадка, которая может выстрелить в этом году. Могу сказать, что отношения с каждым годом становятся все ближе и ближе, и со многими соперниками много общаемся и перед гонкой, и в течение года. Я считаю, что это помогает нам более уважительно относиться друг к другу и на трассе, и на биваке. Это только плюс.

– А самые сильные конкуренты – из каких стран для нас?

– Вообще, если брать по нациям, это голландцы. Голландцы, как правило, наиболее численный состав в грузовиках, и если пройтись по командам, то это, конечно же, «Renault», «Iveco», «Tatra», «МАЗ», «Scania».

– Есть такое, что победа – любой ценой, или вы помогаете друг другу?

– Вообще, на трассе помощь разрешена только среди участников ралли. Конечно, если мы видим какие-то ситуации с соперниками, особенно если что-то угрожает жизни, или какие-то неприятные ситуации, – конечно, каждый наш экипаж не проедет мимо. Все очень тепло так же относятся, может быть, с сочувствием к нашим российским спортсменам, которые не поедут на Олимпиаду, или которым вменили дисквалификацию… Здесь мы не вправе кого-то судить. Все стараются не вникать в какие-то проблемы, потому что это могут быть какие-то политические моменты. А все только рады видеть всех на гонке, и это будет большим разочарованием, если кто-то из нас не будет участвовать, это будет потеря для всех. Потому что в сильном составе приятнее всего участвовать, бороться с сильными соперниками.

– Кстати, в использовании допинга еще не подозревали?

– Такая, честно говоря, очень острая тема на сегодняшний день, и в автоспорте проверка допинга уже имеет место быть, на «Формуле-1», я знаю, и мотоциклистов проверяют… Нас пока не проверяют. Могу сказать, что мы категорически не используем допинг и стараемся быть готовыми. На протяжении двух недель приходится проводить по шесть часов в кабине, и, честно говоря, мне трудно представить, какой бы допинг нам мог бы помочь, потому что я считаю, что здесь нужны именно естественные физические кондиции. Мне кажется, что пока даже такого допинга нет для таких длительных нагрузок.

– Команда «КАМАЗ-мастер» отмечает свой 30-летний юбилей в 2018 году. Вообще, особая ответственность?

– Ну, она ощущается уже сейчас… Юбилейный год хочется отметить максимально высоким результатом, поэтому это дает нам дополнительную мотивацию.

– От чего зависит победа на гонке такого уровня?

– Вы знаете, сейчас конкуренция очень высока, по последним соревнованиям можно видеть, насколько плотно идет борьба в грузовиках, прямо на секунды. И на сегодняшний день я бы хотел сказать, что весь результат потихонечку собирается из мелочей.

– Из чего складываются эти мелочи?

– Отчасти из удачи, готовности экипажа, готовности машины. Один из ключевых факторов: если вы за две недели не поменяете ни одного колеса, то есть, не будете стоять на спецучастке, то вы гарантированно будете где-то на подиуме на первом, втором, третьем месте. Прокол колеса, какая-то небольшая навигационная ошибка, то есть, где-то пилот немножко эмоционален был, что-то упустил – это все по чуть-чуть собирается и может потом слиться в один результат. Будем стараться оправдать ваши надежды, поэтому всем удачи в новом году!

– Удачи и вам!

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