Эсминец США вошел в акваторию Черного моря

Одесса, 5 января. Ракетный эсминец Carney ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкие СМИ, зафиксировавшие прохождение Carney через пролив Босфор, отмечают, что корабль оборудован системой ПРО «Иджис». Кроме того, эсминец оснащен противоракетами «Стандарт-2» и 56-ю крылатыми ракетами «Томагавк», — уточняет ТАСС. Агентство указывает, что судно движется вдоль западного побережья Черного моря.

Телеканал «360» напоминает, что эсминец Carney ВМС США в прошлом году стал участником военных учений Си Бриз, проходящих в Одессе. Вероятнее всего, судно вновь направляется в Южную Пальмиру.

Накануне сообщалось, что погибшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» перед исчезновением преследовали корабль и вертолет. Один из членов экипажа подлодки оставил своей сестре смс о преследовании у Мальвинских островов.