Одесса, 5 января. Власти Белоруссии приняли решение о прекращении деятельности генерального консульства республики в городе Одесса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

О будущем закрытии официального представительства Минск заявил 5-го января. Ожидается, что деятельность генерального консульства в Одессе будет полностью прекращена до 23-го феврали 2018-го года.

Накануне в Верховной раде Украины призвали перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из белорусского Минска в другую страну.

По мнению главы «Меджлиса»1 (запрещенная в Российской Федерации организация) Рефата Чубарова, Белоруссия «демонстрирует военное и политическое союзничество с Россией». Украинский парламентарий выразил убеждение, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе следует перенести из Минска за пределы Белоруссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.