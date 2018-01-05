Сирия: 390 мирных жителей вернулись домой за минувшие сутки

Дамаск, 5 января. Еще 390 мирных жителей вернулись домой в провинциях Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хомс Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Уточняется, что в населенные пункты Дейр-эз-Зора вернулись 355 человек. В поселения провинций Алеппо и Хомс вернулись 21 и 14 человек соответственно.

«Всего за сутки в свои дома вернулись 390 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор — 355 человек, в провинции Алеппо — 21 человек, в провинции Хомс — 14 человек.», — сообщает Центр примирения РФ.

Кроме того, российские военные обеспечили безопасную доставку гуманитарных грузов в населенный пункт Насрия провинции Даръа.

Накануне российские военные и представители министерства иностранных дел Сирии обсудили вопросы, связанные с доставкой гуманитарных грузов ООН и других международных организаций в 2018-м году.