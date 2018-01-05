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Врач рассказал о состоянии здоровья Табакова
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    Врач рассказал о состоянии здоровья Табакова

    22:48  5 Января 2018  /обновлено: 23:06  05 Января 2018
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    Врач рассказал о состоянии здоровья Табакова

    Москва, 5 января. Состояние народного артиста СССР Олега Табакова значительно улучшилось. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников.

    По его словам, на момент госпитализации состояние артиста было крайне тяжелым. Однако сейчас Табакову лучше.

    «Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается», — добавил заместитель мэра Москвы.

    В то же время, врачи остерегаются делать прогнозы, учитывая сложную совокупность болезней, — отмечает RT.

    Ранее о состоянии Олега Табакова рассказал его сын, Антон Табаков.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #здоровье #врачи #табаков
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