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Политика
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Политика
IFJ осудила высылку российских журналистов из Латвии
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    IFJ осудила высылку российских журналистов из Латвии

    22:28  5 Января 2018  /обновлено: 22:28  05 Января 2018
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    IFJ осудила высылку российских журналистов из Латвии

    Брюссель, 5 января. Международная федерация журналистов (IFJ) осудила выдворение из Латвии российских журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых. Об этом сообщил глава департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнест Сагага.

    По его словам, высылка супружеской пары была безосновательной, и расценивается организацией как отказ в доступе к информации.

    «Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу»,  — цитирует РИА Новости.

    Ранее на высылку Ольги и Анатолия Курлаевых отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, власти Латвии пытаются зачистить информационное поле от неугодных СМИ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #латвия #ысылка #выдворение #ifj #курлаевы
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