IFJ осудила высылку российских журналистов из Латвии

Брюссель, 5 января. Международная федерация журналистов (IFJ) осудила выдворение из Латвии российских журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых. Об этом сообщил глава департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнест Сагага.

По его словам, высылка супружеской пары была безосновательной, и расценивается организацией как отказ в доступе к информации.

«Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу», — цитирует РИА Новости.

Ранее на высылку Ольги и Анатолия Курлаевых отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, власти Латвии пытаются зачистить информационное поле от неугодных СМИ.