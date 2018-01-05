Военные РФ и МИД Сирии обсудили взаимодействие по гумконвоям ООН в 2018 году

Дамаск, 5 января. Российские военные обсудили с представителями министерства иностранных дел Сирии сотрудничество по вопросам проведения конвоев ООН в 2018-м году. Об этом сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В ходе совещания с участием представителей министерства иностранных дел Сирии проработаны направления дальнейшего взаимодействия по проведению гуманитарных конвоев ООН и международных гуманитарных организаций в 2018 году», — утверждается в сообщении.

Следует отметить, что Центр примирения РФ продолжает работу, направленную на нормализацию жизни в Сирии. В частности, 5-го января была обеспечена доставка гуманитарных грузов в провинцию Даръа. Помощь оказывается и беженцам, вернувшимся в свои дома.

Ранее сообщалось, что российские самолеты доставили в Сирийскую Арабскую Республику помощь РФ из Ингушетии.