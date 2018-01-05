Ведущая шоу «Студия «Здоровье» скончалась от пневмонии в Москве

Москва, 5 января. Заслуженный врач России и телеведущая шоу «Студия «Здоровье» Ирина Чукаева скончалась от пневмонии в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что женщина умерла в городской больнице Москвы №13 вечером пятницы. По предварительной информации, смерть наступила в результате осложнений после пневмонии.

Ирина Чукаева была врачом-кардиологом, Заслуженным врачом России. Она заведовала кафедрой поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова. Широкую известность врач поучила в качестве автора и ведущей шоу «Студия «Здоровье».