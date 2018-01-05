Эрдоган заявил, что Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС

Анкара, 5 января. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция испытывает усталость от переговоров о вступлении в Европейский Союз. Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза», — сказал Эрдоган.

Следует отметить, что переговоры Анкары и Брюсселя о вступлении в ЕС стартовали 3-го октября 2005-го года. Для вступления в Европейский Союз турецкая сторона должна выполнить 33 пункта, после чего государства-члены должны поддержать вступление Турции единогласным решением.

Накануне Эрдоган возмутился «справедливостью по-американски».