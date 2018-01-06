Сирия, 6 января. «Нусра»*** лишилась шести деревень северо-восточнее Хамы. 24 мирных жителя пострадали в результате обстрела боевиками территории Дамаска. САА при поддержке российских ВКС существенно продвинулась в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление из Идлиба на северо-восток Дамаска; начали контрнаступление в деревне Хараста в Восточной Гуте; приняли 500 добровольцев в восточной части Хомса.

«Исламское государство»1: запретило беженцам покидать лагерь «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; вело бои с «Нусрой» близ деревни Ялда южнее столицы; попыталось атаковать САА на востоке Хомса; понесло потери в ходе операции ВС Ирака в провинции Киркук; отбило у «Ан-Нусры» деревни Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб к северо-востоку от Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Дамаск, есть жертвы среди мирных жителей; утратила шесть деревень в Идлибе.

«Файлак Ар-Рахман»: потеряла нескольких своих исламистов и бригадного командира в столкновениях с САА в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: заявляли, что порядка 70 ИГИЛовцев сдались в районе поля Аль-Танак в Дейр-эз-Зоре; захватили населенный пункт Гаранидж в южной части провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: утверждала, что обучает новых саперов для разминирования города Ракка.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска на протяжении всего дня разворачивались бои между группировками вооруженной оппозиции и силами Башара Асада. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, части Сирийской арабской армии (САА) провели контрнаступление на позиции радикалов, заблокировавших базу САА в поселении Хараста. По данным военных источников AMN, более 30 боевиков, включая одного из главарей «Файлак Ар-Рахман», были убиты в ходе столкновений. Кроме того, отряды вооруженной оппозиции потеряли несколько строений. К концу дня части САА заняли позиции в 100 метрах от военного лагеря. Для поддержки правительственной армии в район Восточной Гуты также было направлено подкрепление из провинции Идлиб.

После неудач у Харасты боевики начали вновь обстреливать мирные районы столицы. Twitter-канал (smmsyria) передавал, что под минометным огнем радикалов погибла женщина, около 24 мирных граждан были ранены.

Южнее Дамаска отмечались вооруженные стычки между террористическим альянсом «Тахрир Аш-Шам» и радикалами «Исламского государства». Фиксировались перестрелки недалеко от деревни Ялда, а также в районе Хаджар Аль-Асвад, о чем сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Тем временем на подконтрольных ИГИЛовцам территориях в лагере «Аль-Ярмук» был ужесточен контроль над мирным населением. Новостной портал Special Monitoring Mission to Syria сообщал, что беженцам теперь не разрешается покидать территорию лагеря. Нарушения, по заявлению террористов, будут караться казнью.

Провинция Хомс

Недалеко от водохранилища Талила произошло неожиданное нападение ИГИЛовцев, скрывающихся в районе границы между провинциями Дейр-эз-Зор и Хомс. Как передавал информационный портал Al Masdar News, смертник «Исламского государства» попытался приблизиться к укреплениям армии САР на заминированном автомобиле с 500 килограммами взрывчатого вещества. «Джихад-мобиль» был уничтожен до того, как успел достигнуть намеченной цели. Об этом сообщало информагентство SANA News. Напомним, во время крупномасштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре небольшому количеству боевиков удалось бежать. Часть из них скрывается в пустынных районах на западе провинции, остальные бежали на занимаемые курдами территории на левом берегу Евфрата.

После атаки ИГИЛ1 многие жители выразили готовность принять участие в антитеррористической операции против оставшихся радикалов. Как передавал интернет-портал FARS News Agency, 500 новых бойцов вступили в ряды армии САР. Примечательно то, что большое количество новобранцев проживает на оккупированных исламистами антиправительственных группировок территориях севернее столицы провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня возобновились столкновения между курдами и оставшимися радикалами «Исламского государства» на юго-востоке провинции. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, проамериканские Демократические силы Сирии**** (SDF) захватили населенный пункт Гаранидж спустя неделю затяжных боев. Информации о потерях сторон все еще не поступало.

Позднее сообщалось о том, что около 70 ИГИЛовцев перешли на сторону курдских подразделений неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Танак. Несмотря на то, что курдские СМИ заявляли, что террористы со своими семьями сдались в плен курдам, местные источники передавали, что радикалы ИГ, вероятно, займут место в «демократической армии». Напомним, ранее не раз сообщалось о секретном договоре, заключенном между SDF при посредничестве США и главарями ИГ.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба в течение суток не прекращались ожесточенные бои между правительственными подразделениями и отрядами вооруженной оппозиции, связанными с «Джебхат Ан-Нусрой»1. При поддержке со стороны российской авиации силам САР удалось взять под свой контроль поселения Аль-Фухайль и Расмус Аль-Абд. Отмечались столкновения у населенного пункта Шейх Барака: сперва военнослужащим САА и проасадовским ополченцам-шиитам удалось отбить город, однако после прибытия дополнительных отрядов боевики провели контратаку, вновь захватив Шейх Барака. Оппозиционные источники утверждали, что САА понесла потери в военной технике, однако данные сведения не были подтверждены. Вооруженные стычки у населенного пункта продолжаются до сих пор. Как уже сообщалось, силы Башара Асада намереваются освободить город Синджар, чтобы перерезать важные пути поставок радикалов из провинции Алеппо в Идлиб.

Во второй половине дня силам САР при помощи авиации РФ удалось продвинуться далее и занять деревни Аль-Марджиб, Марджиб Аль-Машхад, Умм Раджим и Каср Аль-Абъяд. ВКС РФ и ВВС Сирии также наносили точеные авиаудары по военным объектам «Джебхат Ан-Нусры» в районе города Маарет Ан-Нуман и недалеко от авиабазы «Абу Ад-Духур».

Провинция Ракка

В административном центре провинции прогремел очередной взрыв. Согласно данным местного новостного портала Raqqa 24, взрывное устройство, установленное террористами «Исламского государства», детонировало в одном из центральных кварталов Ракки, в результате чего погибли трое детей. За несколько часов до появления сообщений о взрыве подконтрольный международной коалиции медиа-ресурс в Twitter (coalition) сообщал, что военные Соединенных Штатов готовят новых специалистов по разминированию. Более того, отмечалось, что 175 курдов уже якобы завершили обучение. Тем не менее постоянные взрывы противоречат подобным сообщениям. В городе все еще остается множество мин ИГИЛовцев.

Провинция Хама

К северо-востоку от столицы региона активизировали боевые действия радикалы «Исламского государства». Информационное агентство Al Masdar News передавало, что террористы штурмовали населенные пункты, находящиеся в оккупации коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». В результате столкновений деревни Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб перешли под контроль ИГИЛовцев. После этого исламисты «Ан-Нусры» открыли шквальный огонь по опорным пунктам противника, в результате чего были уничтожены пулеметная установка и военный пикап террористов ИГ. Об этом сообщал военный источник в Twitter (OrientNewsEn).

Ирак

В провинции Киркук в минувшие сутки продолжилась операция по искоренению оставшихся подпольных групп «Исламского государства», которые являются ответственными за большинство взрывов, прогремевших по всей стране. По данным агентства новостей Iraqi News, удалось обнаружить 13 боевиков, четверо из которых были уничтожены при попытке оказать сопротивление. В провинции Багдад тем временем был задержан боевик ИГИЛ, являющийся сотрудником информагентства террористической группировки «Аль-Амак».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)