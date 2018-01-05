Экс-министр здравоохранения Крыма дает показания в прокуратуре Украины

Киев, 5 января. Сотрудники украинской прокуратуры приступили к допросу бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, который подозревается в государственной измене. Об этом журналистам рассказала в пятницу официальный представитель прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

По словам пресс-секретаря, Михальчевский прибыл на допрос со своим адвокатом и дает показания.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у экс-министра здравоохранения Петра Михальчевского. Кроме того, у политика был изъят российский паспорт и служебное удостоверение.

В отношении Михальчевского возбуждено уголовное дело по статьям 110 и 111 УК Украины (государственная измена и посягательство на территориальную целостность страны).

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.