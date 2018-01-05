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Новичок «Ростова» Сигурдарсон попрощался с болельщиками «Мольде»
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    Новичок «Ростова» Сигурдарсон попрощался с болельщиками «Мольде»

    21:28  5 Января 2018  /обновлено: 21:28  05 Января 2018
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    Новичок «Ростова» Сигурдарсон попрощался с болельщиками «Мольде»

    Осло, 5 января. Новичок футбольного клуба «Ростов» Бьорн Сигурдарсон попрощался с болельщиками норвежского «Мольде», где он выступал ранее.

    «Я провёл отличное время в «Мольде», полюбил всех вокруг в клубе: персонал, игроков. Все они стали моими друзьями, семьей. Было здорово работать под руководством Оле Гунара Сольскьяра. Я многому у него научился. Благодаря этому я получил шанс проявить себя на более высоком уровне," — сказал игрок в прощальном заявлении на сайте «Мольде».

    Сегодня «Ростов» объявил о трансфере Сигударсона из норвежского клуба. С 26-летним футболистом был подписан контракт на 3,5 года и опцией продления еще на год.

    Сигурдарсон защищает цвета сборной Исландии, ставшей главным открытием Евро-2016.

    Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проведет матч 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды» без зрителей.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #норвегия #ростов #бьорн сигурдарсон #мольде
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