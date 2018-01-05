Болельщики ЦСКА поедут в Белград на матч без зрителей

Москва, 5 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, небольшая группа болельщиков московского ЦСКА все равно отправится в Белград на матч 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Согласно предварительным данным, речь идет о неофициальной поездке.

Возможное число фанатов источник ФАН называть отказался, сославшись на то, что «до матча еще больше месяца». Однако не исключено, что количество желающих посетить Сербию (несмотря на решение УЕФА наказать «Црвену Звезду» матчем без зрителей), превысит 100 человек. При этом дисквалификация распространяется не только на хозяев матча, но и на гостей.

Напомним, ранее стало известно о том, что дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» за плохое поведение болельщиков в гостевом матче с БАТЭ.