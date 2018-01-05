Украденную в Копенгагене бутылку водки за 1,3 млн долларов нашли пустой

Копенгаген, 5 января. Сотрудники правоохранительных органов Дании нашли бутылку водки Russo Baltique, которая 2 января была похищена из бара Cafe 33 в Копенгагене. Об этом сообщили в пятницу местные СМИ.

Она считается одной из самых дорогих в мире и оценивается в 1,3 миллиона долларов. Согласно предварительным данным, пустая бутылка была обнаружена на стройке на окраине датской столицы.

Как объяснил журналистам владелец бара Бриан Ингберг, наибольшую ценность представляла именно сама емкость, которую можно вновь наполнить водкой.

Бутылка в корпусе из золота и серебра была выпущена в 2015 году компанией Dartz. Как считает владелец Cafe 33, ограбление мог совершить бывший сотрудник бара.

Напомним, 2 января 2018 года из бара в Копенгагене украли бутылку водки Russo Baltique. Один из злоумышленников попал на камеру видеонаблюдения.