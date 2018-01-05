Выборы-2018: супруга муфтия Дагестана не смогла стать кандидатом в президенты РФ

Москва, 5 декабря. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации отказала в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на пост главы государства и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Об этом журналистам рассказал в пятницу член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

«Есть целый ряд вопросов, целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения А. Гамзатовой», — цитирует его слова ТАСС.

Кроме того, Центризбирком не допустил до выборов директора компании «ИК «Доступное жилье» Андрея Яцуна и предпринимателя Лаки Ли.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Севастополе и Симферополе начался сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах-2018.