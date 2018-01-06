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Сирия новости 6 января 07.00: САА удерживает базу в Харасте, «Джебхат ан-Нусра» теряет юго-восток Идлиба
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    Сирия новости 6 января 07.00: САА удерживает базу в Харасте, «Джебхат ан-Нусра» теряет юго-восток Идлиба

    7:00  6 Января 2018
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    Армия Сирии в Восточной Гуте

    Сирия, 6 января. Боевики-исламисты провели новую серию нападений на базу САА к северо-востоку от Дамаска, но безуспешно. Отряды ССА** нарушили режим тишины на юге провинции Хама. Подразделения САА под прикрытием ВКС РФ подходят к городу Синджар на юго-востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: помогли САА занять обширные территории на юго-востоке провинции Идлиб и приблизиться к городу Синджар.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают ожесточенные бои с террористами в районе военной базы близ Харасты в Восточной Гуте.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 перебросила новые бандгруппы на юг Алеппо; утратила ряд поселений и ключевых объектов к юго-востоку от Идлиба и понесла потери в живой силе в боях в этом районе; укрепляет позиции в окрестностях Синджара с целью удержать город.  

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 продолжает ожесточенные бои с «Тахрир аш-Шам» вдоль всей линии фронта на северо-востоке Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): нарушила режим тишины, открыв огонь по позициям армии САР на юге провинции Хама, но понесла потери убитыми в результате ответного удара.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска сохраняется крайне напряженная обстановка. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают удерживать военную базу и ряд зданий на окраине Харасты, оказавшиеся в осаде, в то время как боевики не прекращают упорных попыток полностью захватить ключевой объект. Так, в ночное время порядка 50 радикалов «Ахрар аш-Шам» пытались прорвать оборону войск САР, однако были вынуждены вернуться на исходные позиции, передает в Twitter (@NatDefFor) новостной канал. Позже исламисты продолжили штурм, однако добиться успеха им так и не удалось. Предполагается, однако, что боевики могут использовать подземные туннели для быстрого выхода к зданию Министерства водных ресурсов.

    Между тем отряды исламистской группировки «Файлак Ар-Рахман», пытаясь оттянуть правительственны силы от Харасты, дабы завершить штурм военной базы, провели неожиданную атаку позиций САА к северу от населенного пункта. Как передает Damascus Now, боевики выдвинулись со стороны города Дума и атаковали окраины столичного пригорода Дахият Аль-Асад. Сирийские военнослужащие, тем не менее, отразили нападение, ликвидировав по меньшей мере пятерых исламистов.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» активизировали мероприятия по усилению позиций на юге провинции Алеппо. Тем самым боевики рассчитывают отразить наступление сирийских войск, двигающихся при поддержке ВКС РФ со стороны Ханассера в направлении стратегического аэродрома «Абу ад-Духур». Согласно данным местного портала Aleppo Media Center, на позиции террористов к востоку от авиабазы пробыли дополнительные отряды общей численностью до 30 боевиков. Предполагается, что «Джебхат ан-Нусра» в ближайшее время может предпринять новую попытку вернуть под свой контроль территории в районе населенных пунктов Расм Сайяла и Рашадия. В направлении «Абу ад-Духур» параллельно наступают части армии САР, движущиеся со стороны Северной Хамы.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В результате наступления правительственных войск САР, действующих при помощи боевой авиации РФ, террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» были вынуждены оставить ряд ключевых позиций на юго-востоке региона: ряд зданий в окрестностях поселения Умм Аль-Халахиль, деревни Луайбда и Умм Раффуль, а также местный железнодорожный вокзал. Все эти объекты в настоящий момент уже перешли под контроль сирийской армии. Об этом на своей странице в сети Twitter (@IvanSidorenko1) сообщил военный источник. Таким образом, силы Башара Асада заметно продвинулись на северо-восток к ключевому городу Синджар, который располагается на пути к базе «Абу ад-Духур».

    Местный медиа-центр Idlib 24 сообщает о продолжающихся боях между боевиками «Тахрир аш-Шам» и их союзниками с одной стороны и правительственными силами с другой в юго-восточной части провинции Идлиб. Вооруженные стычки фиксируются вблизи поселений Умм Аль-Халахиль и Умм Ар-Раджим. В ходе противостояния были уничтожены два боевика, в том числе полевой командир группировки «Джейш Аль-Наср», еще несколько исламистов были ранены. Из-за потерь террористы оставили часть позиций с вооружением и техникой. В частности, ими были брошены один военный пикап и зенитная установка.

    Боевики тем временем продолжают укреплять переднюю линию обороны на юго-востоке Идлиба, рассчитывая не допустить дальнейшего продвижения войск САА к городу Синджар. По данным военного источника в Twitter (@FSAPlatform), радикалы перебросили к поселкам Фураиджи, Мушайрифа, Аль-Фухейль и другим близлежащим деревням несколько бандгрупп и танков. Также радикалы формируют новые опорные пункты вблизи линии разграничения с армией САР.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На северо-востоке провинции Хама не прекращаются ожесточенные бои между «Джебхат ан-Нусрой» и «Исламским государством». В последние недели столкновения между террористами фиксируются почти ежедневно, однако более-менее существенного продвижения ни одна из сторон пока добиться не может. По информации портала Muraselon, очередные вооруженные стычки разворачивались вдоль все линии фронта, однако наиболее интенсивные — около населенных пунктов Тпехан и Абу Ханадик. Также было зафиксировано, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросили на передовую близ поселка Каср Вардан новую зенитную установку.

    Тем временем в южной части региона у границы с провинцией Хомс прошли перестрелки между отрядами Свободной сирийской армии (ССА) и подразделениями САА. Боевики-оппозиционеры, базирующиеся на окраине населенного пункта Харб Нафса, вновь нарушили режим тишины, открыв огонь из стрелкового оружия по объектам правительственных сил в районе близлежащей группы холмов. Об этом сообщили военные источники агентства Al Masdar News. Военнослужащие САА начали ответные обстрелы. В результате серии точечных ударов был уничтожен один боевик, еще один — получил ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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